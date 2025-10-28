例年、3月期決算企業の中間決算発表のタイミングにあたる11月は、自社株買いの設定が増える時期だ。東証が資本効率を意識した経営を強く要請したことを起点に、上場企業による自社株買いは急増した。自社株買いは市場に流通する株式数の減少を通じて1株当たりの利益が増加させ、株価の安定や上昇につながりやすい。2025年度の自社株買い設定件数も過去最多となった昨年度とほぼ同じペースで推移しており、今年も多くの発表が期待さ