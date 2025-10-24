アメリカでは銃撃事件が多発しており、監視カメラとAIを用いた銃火器自動検知システムを導入する学校や企業が増えています。ところが、メリーランド州ボルチモアの学校ではドリトスの袋をポケットに入れていただけの男子生徒が銃を所持していると誤検知されて武装警官に取り囲まれる事態が発生しました。AI software mistakes student's bag of chips for a weaponhttps://www.wbaltv.com/article/student-handcuffed-ai-system-mi