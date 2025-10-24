24日昼前、秋田市飯島にある旧秋田火力発電所で解体中の変圧器が焼ける火事がありました。建物への延焼はなく、けが人もいませんでしたが、黒煙が立ちのぼり消防が消火活動にあたりました。秋田放送が秋田港に設置している情報カメラからの映像です。真っ黒な煙が、立ちのぼっていく様子が確認できます。進藤拓実記者「秋田火力発電所です。解体作業中に火が出たということで現在消火活動が行われています。あたりは奥が見えなくな