エルティーアール（東京都港区）が運営するベーカリーをコンセプトにした常設店「ちいかわベーカリー」が、メインキャラ「うさぎ」をモチーフにした「シュトーレン」をメインとしたクリスマス限定のギフトセットを数量限定で発売します。10月24日正午からECサイトで受付を開始。受け取りは12月初旬より順次とのことです。また、11月28日に店頭発売も実施。【写真】ヤバイ！ミニカードのデザインもかわいい！紅茶のパッケージ