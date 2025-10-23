いよいよ当日を迎えたドラフト会議。上位指名が有力視されるひとりが、埼玉県の昌平で高校通算49本塁打を記録した櫻井ユウヤだ。ドラフト会議で注目されている昌平高校の櫻井ユウヤ昌平は２年連続で夏の県大会決勝で敗れて甲子園出場を逃すなど悔しさを味わったが、181センチ・91キロの体格を生かした打撃が注目されている内野手に現在の思いを聞いた。【中学までは３つのポジションでプレー】――夏の埼玉県予選でチームは準