古今東西、美味しいグルメを追い続けてきた、東の食のジャーナリストのマッキー牧元（まきもと）さんと、西のグルメ王の門上武司（かどかみ・たけし）さんが互いに「オススメの一皿」を持ち寄って紹介します。食の達人たちが織りなす“おいしい往復書簡”をどうぞお楽しみください。今回のお題は、イタリアから伝わり、日本で独自に進化を遂げ、長く愛されてきた「ペペロンチーノ」です。本国イタリアとは違う日本のペペロンチーノ