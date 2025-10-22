現２歳馬世代を独断で格付け。ランキング形式でお届けします。◇◇牡馬はアイビーＳを勝ったアンドゥーリルが２位にランクイン。そのレース内容は離れた２番手の形でもスムーズに折り合い、直線で鞍上が仕掛けるとスッと反応し、最後まで余裕の手応えでゴールした。Ｖ時計１分４６秒８は特筆するものではないが、大物感はある。同レースはＧ１馬を数多く輩出。２１年には翌年ダービーを勝つドウデュースが制しており