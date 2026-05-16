AI生成のドット絵風画像は、見た目はそれらしくても実際にはピクセルサイズや配置がそろっていないことがあります。そうした画像を自動で解析し、グリッドに沿ったピクセルアートへ補正できる「Sprite Fusion Pixel Snapper」が公開されています。Pixel Snapper - Fix messy pixels from AI generated pixel arthttps://www.spritefusion.com/pixel-snapperHugo-Dz/spritefusion-pixel-snapper: A tool to snap pixels to a perfec