X(旧Twitter)のリンク付きポストに関する新たなUIのテストが2025年10月下旬頃から始まっています。新たなUIではリンク先を表示した後も画面下部に投稿内容の一部やいいねボタンが表示され続けるため、いいねを獲得しやすくなっています。We're testing a new link experience, starting on iOS -- to make it easier for your followers to engage with your post while browsing links.For creators, a common complaint is t