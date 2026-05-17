第８７回オークス・Ｇ１は５月２４日、東京競馬場の芝２４００メートルで行われる。スターアニス（牝３歳、栗東・高野友和厩舎、父ドレフォン）は桜花賞を快勝して牝馬クラシックのタイトルを獲得。いつも通りのスタートを決めると、道中は折り合いよく運び、抜群の手応えで迎えた直線は追い出しを待つ余裕さえあった。阪神ジュベナイルフィリーズの１馬身１／４差から２馬身半差とライバルとの差を広げ、自身の走破時計を１秒