マリークワントから、2026年夏を彩る「Romantic Blooming」コレクションが登場♡透け感のある素材や爽やかなカラー、フリルやリボンを取り入れたフェミニンなアイテムが勢ぞろいします。ティアードワンピースやメッシュバッグ、夏らしいアクセサリーまで、毎日のコーデを華やかにアップデートしてくれるラインナップに注目です。軽やかでロマンティックな夏スタイルを楽しんでみて