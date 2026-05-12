ドン・キホーテ（ドンキ）は、プライベートブランド「情熱価格」で風量に特化した家電シリーズ「ド風量」の新製品を発表した。注目はドローン技術を応用したハンディファン「爆風ターボファン」で、5月15日から順次販売する。シリーズは累計売り上げが約13億円を突破する人気製品群で、猛暑対策家電として年々支持を拡大している。●風量に特化した人気シリーズ「ド風量」とはド風量シリーズは、サーキュレーターや冷風扇など