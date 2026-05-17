１２日、黄岩島のラグーンの入り口。（ドローンから、南中国海＝新華社記者／陳斌）【新華社南中国海5月17日】中国中沙群島の黄岩島は、サファイアのネックレスのように南中国海に浮かび、二つのサンゴ礁が鏡のように澄み切ったラグーン（潟湖）を囲んでいる。透き通った海には色鮮やかなサンゴが群生し、魚群がその間を自在に行き交う。黄岩島は中国の国土のまばゆい真珠といえる。中国は2025年9月、黄岩島国家級自然保護区を