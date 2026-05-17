現職の死去に伴う大阪市議補欠選挙（西区、欠員1）は17日投開票され、政治団体「大阪維新の会」新人の会社代表栗田裕也氏（46）が、自民党元職の会社員花岡美也氏（50）ら2人を破り初当選した。日本維新の会の看板政策「大阪都構想」を巡り、推進を訴える栗田氏と不要とする花岡氏の事実上の一騎打ち。市内は維新の強固な地盤で知られるが、得票数はわずか163票だった。栗田氏は選挙戦で「都構想の設計図作りを、皆さまの声を