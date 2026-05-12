■住民票を移しただけで税収が6.7倍に2021年末、ある人物が住民票を山口県周南市から周防大島町に移した。周南市は古くから出光興産を中核とする石油化学のコンビナートが街を網羅する工場地帯である。夜、瀬戸内の海沿いを車で走ると、無数の灯りが工場群を浮かび上がらせる。その光景を「工場夜景」として観光資源化しようという動きもある。周防大島・嵩山の展望テラスからの眺め（写真＝Totti／CC-BY-4.0／Wikimedia Commons）