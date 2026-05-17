プレミアリーグ第37節が17日に行われ、マンチェスター・ユナイテッドとノッティンガム・フォレストが対戦した。前節終了時点で3位に位置し、すでにチャンピオンズリーグ（CL）出場権を確保したマンチェスター・ユナイテッド。マイケル・キャリック暫定監督の正指揮官就任も決定的となったなか、ホーム最終戦では今季限りでの退団が決定したカゼミーロがオールド・トラッフォードのピッチに先発で立った。すでに残留を確定さ