示談成立の今市隆二、活動自粛中は禁酒生活…代理人弁護士が説明

ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 今市隆二がタクシー運転手への脅迫と暴行の疑いで書類送検された問題
  • 被害者側の代理人弁護士が27日に会見し、示談成立を報告した
  • 現在、今市は活動自粛中で、禁酒を続けているという
