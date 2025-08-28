ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 示談成立の今市隆二、活動自粛中は禁酒生活…代理人弁護士が説明 今市隆二 三代目 J SOUL BROTHERS エンタメ・芸能ニュース スポニチアネックス 示談成立の今市隆二、活動自粛中は禁酒生活…代理人弁護士が説明 2025年8月28日 11時6分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 今市隆二がタクシー運転手への脅迫と暴行の疑いで書類送検された問題 被害者側の代理人弁護士が27日に会見し、示談成立を報告した 現在、今市は活動自粛中で、禁酒を続けているという 記事を読む おすすめ記事 「これって違反？」横断しようとした歩行者が「お先にどうぞ」と合図…車は進んだらどうなる？進んでいいの？ 警察に聞いてわかったこととは 2025年8月22日 20時57分 三代目JSB今市隆二、示談成立 被害者代理人弁護士が発表「被害者に殺すぞと発言をしたことを認めた」 2025年8月28日 10時45分 住宅扶助打ち切りは「違法」 横浜市の受給者が逆転勝訴 2025年8月21日 20時12分 ９月末閉園のノースサファリ、施設撤去求めてきた札幌市が道案内板新設を許可…「法令に基づき判断」 2025年8月22日 5時0分 「違反じゃなかった…」でも警察に切符切られる事案多発、なぜ？ 鹿児島県警が誤って交通取締り139件…交通規制と道路標識が一致せず 2025年8月23日 15時30分