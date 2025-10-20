10月19日、静岡県伊東市の市議選が投開票された。伊東市といえば田久保眞紀市長の学歴詐称問題を巡り、9月1日には市長の不信任案が可決。議会解散の運びとなっていた。今回の市議選では定数20のうち、田久保眞紀市長への不信任決議に賛成した“反田久保派”の前職18人は全員当選。“田久保派”の当選は新人1人のみという結果となっている。【写真】「圧がすごい」田久保市長の衝撃“イジワル”投稿失職の危機の田久保眞紀市長「