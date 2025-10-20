ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤¬¼º¿¦¤Ø¡Ö¤³¤ì¤¸¤ã½¸ÃÄ¤¤¤¸¤á¡×Á°Ìë¤Î¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤Ç¡¢»ëÄ°¼Ô¤¬Êú¤¤¤¿ÉÔ²÷´¶
¡¡10·î19Æü¡¢ÀÅ²¬¸©°ËÅì»Ô¤Î»ÔµÄÁª¤¬Åê³«É¼¤µ¤ì¤¿¡£°ËÅì»Ô¤È¤¤¤¨¤ÐÅÄµ×ÊÝâÃµª»ÔÄ¹¤Î³ØÎòº¾¾ÎÌäÂê¤ò½ä¤ê¡¢9·î1Æü¤Ë¤Ï»ÔÄ¹¤ÎÉÔ¿®Ç¤°Æ¤¬²Ä·è¡£µÄ²ñ²ò»¶¤Î±¿¤Ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£º£²ó¤Î»ÔµÄÁª¤Ç¤ÏÄê¿ô20¤Î¤¦¤Á¡¢ÅÄµ×ÊÝâÃµª»ÔÄ¹¤Ø¤ÎÉÔ¿®Ç¤·èµÄ¤Ë»¿À®¤·¤¿¡ÈÈ¿ÅÄµ×ÊÝÇÉ¡É¤ÎÁ°¿¦18¿Í¤ÏÁ´°÷ÅöÁª¡£¡ÈÅÄµ×ÊÝÇÉ¡É¤ÎÅöÁª¤Ï¿·¿Í1¿Í¤Î¤ß¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö°µ¤¬¤¹¤´¤¤¡×ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤Î¾×·â¡È¥¤¥¸¥ï¥ë¡ÉÅê¹Æ
¼º¿¦¤Î´íµ¡¤ÎÅÄµ×ÊÝâÃµª»ÔÄ¹
¡Ö»ÔµÄ¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤ò¡ÈÈ¿ÅÄµ×ÊÝÇÉ¡É¤¬Àê¤á¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¡¢31Æü¤Ë¾¤½¸¤µ¤ì¤ëÎ×»þµÄ²ñ¤ÇÉÔ¿®Ç¤·èµÄ¤¬ºÆÅÙ²Ä·è¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Û¤Ü³Î¼Â¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²Ä·è¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤Ä¤¤¤ËÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤Ï¼º¿¦¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î»ÔµÄÁª¤Î·ë²Ì¤Ë¡¢ÃæÅç¹°Æ»Á°µÄÄ¹¤Ï¡ÈÎ×»þµÄ²ñ¤¬³«¤«¤ì¤¿¤é¤â¤¦°ìÅÙÉÔ¿®Ç¤¤ò·èµÄ¤·¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¸µ¤Î»ÔÀ¯¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¤¤¡É¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÃÏÊý»æÀ¯¼£Éôµ¼Ô¡Ë
¡¡»ÔÄ¹¤Î³ØÎòº¾¾Î¤È¤¤¤¦¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÏÃÂê¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿°ËÅì»Ô¡£»ÔµÄ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¤â¤Á¤í¤ó»ÔÌ±¤â¡¢¸µ¤ÎÍî¤ÁÃå¤¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢²¿¤ò»×¤Ã¤¿¤Î¤«»ÔµÄÁª¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿¤½¤ÎÆü¤ÎÌë¤ËÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤¬¡ØMr.¥µ¥ó¥Ç¡¼¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£±²Ãæ¤Î¿ÍÊª¤ÎÀ¸ÊüÁ÷½Ð±é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÅöÁ³Â´¶È¾Ú½ñ¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏµÜº¬À¿»Ê¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤¬Â´¶È¾Ú½ñ¤ÏËÜÊª¤Ê¤Î¤«¡¢¤¤¤Ä³«¼¨¤¹¤ë¤Î¤«¤Ê¤É¸·¤·¤¯¥Ä¥Ã¥³¤à¾ìÌÌ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡ÖµÜº¬»á¤ÎÌä¤¤¤Ë¡¢ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤Ï¡È·º»ö¹ðÈ¯¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¾Ü¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤¤Ê¤¤¡É¤Ê¤É¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç»ÔµÄ²ñ¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¿²óÅú¤ÈÆ±¤¸Åú¤¨¤òÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤âµÜº¬»á¤ÏÂ´¶È¾Ú½ñ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄÉµá¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤Ï¡È¤ªÏÃ¤·¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤´¼ÁÌä¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤â¡¢¤ªÏÃ¤·¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡É¤ÈÆ¨¤ì¤ë¤Î¤ß¤Ç¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦ÃÏÊý»æÀ¯¼£Éôµ¼Ô¡Ë
¼¹Ù¹¤Ë·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¼ÁÌä
¡¡¤Þ¤¿¡¢Â´¶È¾Ú½ñ¤Î¿¿´æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â´è¤Ê¤Ë¡È»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏËÜÊª¡É¤È¸À¤¤Ä¥¤ëÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ½Ð±é¤Ë¡¢À¤´Ö¤«¤é¤Ï¡ÔÊò¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÕûÍý¶þ¤ä¸À¤¤Áð¤ÏÊ¹¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Õ¡Ô¤Þ¤¿¤Î¤é¤ê¤¯¤é¤ê¤È¸À¤¤Æ¨¤ì¤·¤Æ¤ë¡Õ¡ÔÂ´¶È¾Ú½ñ¤Î¤³¤È¤·¤«Ê¹¤«¤ì¤Ê¤¤¤Î¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤Ç½Ð±é¤·¤¿¤ó¡©¡Õ¤Ê¤É¤ÈÊò¤ì¤ëÀ¼¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·°ìÊý¤Ç¡¢ÈÖÁÈÂ¦¤Î»ÑÀª¤ËÂÐ¤·¤ÆÈóÆñ¤¹¤ëÀ¼¤â¡£²¿¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â²óÅú¤·¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤Ø¡¢¼¹Ù¹¤Ë·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¡ÈÂ´¶È¾Ú½ñ¡É¤Ø¤Î¼ÁÌä¤Ë¡¢
¡Ô¤³¤ì¤¸¤ã½¸ÃÄ¤¤¤¸¤á¤À¤è¡Õ
¡ÔµÄÏÀ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¸ø³«½è·º¡£¤³¤ó¤Ê¿¿»÷¤·¤Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï³Ú¤·¤¤¤Î¡©¡Õ
¡Ô¸«¤Æ¤¤¤ÆÉÔ²÷¤À¤Ã¤¿¡£ÊóÆ»ÈÖÁÈ¤Î¤ä¤ë¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Õ
¡¡¤ÈÉÔ²÷´¶¤ò³Ð¤¨¤¿¿Í¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¶á¤¯¼º¿¦¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ç»¸ü¤È¤Ê¤Ã¤¿ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¡£¤É¤ì¤À¤±ÄÉµá¤µ¤ì¤Æ¤â²óÈò¤Ç¤¤ë¹Ý¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¤¬¤¢¤ì¤Ð¤É¤³¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤½¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¡½¡½¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
ÀÅ²¬,
¥Û¥Æ¥ë,
¾åÅÄ,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
²ð¸î,
Ë¬Ìä²ð¸î,
Ë¡Í×,
Ï·¸å,
ºßÂð°åÎÅ