朝7時、けだるげな顔でとぼとぼと歩いていく、ひとりの金髪の男の姿。その約60分後、その男の見違えた姿を目撃!「俳優の手越祐也さんです。この日は現在、放送中のドラマ『ぼくたちん家』（日本テレビ系）の撮影でした。約7年ぶりとなる地上波ドラマ復帰を果たした手越さんですが、役柄は、クールなゲイの中学校教師。主演は及川光博さんで、手越さんとはカップルを演じています。手越さんといえば、その金髪と“チャラ男”キ