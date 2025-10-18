2025年にシリーズ生誕20周年を迎えた『牙狼＜GARO＞』。その最新作となる劇場版『牙狼＜GARO＞ TAIGA』が10月17日に公開初日を迎え、新宿バルト9にて舞台挨拶が開催された。イベントには、主演の北田祥一郎（冴島大河役）、神嶋里花（吹奇役）、瀬戸利樹（蛇道役）、そしてシリーズには欠かせない存在である影山ヒロノブ（ザルバの声役）、雨宮慶太監督が登壇。さらに、黄金騎士ガロも駆けつけ、会場を沸かせた。