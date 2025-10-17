[10.17 J1第34節 神戸 0-0 鹿島 ノエスタ]2連覇王者とのアウェー上位対決で勝ち点1を積み上げた。首位の鹿島アントラーズは17日、J1第34節でヴィッセル神戸と対戦し、前節・G大阪戦に続いてのスコアレスドロー。試合後、フラッシュインタビューに応じたDF植田直通は「どっちに転んでもおかしくない試合だった。前半が苦しい中で耐え切って、0-0で勝ち点1を積み上げたことをポジティブに捉えたい」と振り返った。試合前時点で勝