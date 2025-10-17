【その他の画像・動画等を元記事で観る】 佐野元春 ＆ THE COYOTE BANDが、ニューアルバム『HAYABUSA JET II（読み：ハヤブサ・ジェット・セカンド）』を12月10日にリリースすることが決定した。 ■時代を超えて響くメッセージ性の強い楽曲 「我々は、この国の大衆音楽史上屈指の才能の絶頂期を目撃しているのかもしれない。」―『ROCKIN’ ON JAPAN』 優れたポップセンス、卓越したソングライティング