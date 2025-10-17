10·î¥¹¥¿¡¼¥È¡Ø²¾ÌÌ¤ÎÇ¦¼Ô ÀÖ±Æ¡Ù¡¢¤Ä¤¤¤ËÅÁÀâ¤ÎÆÃ»£¥É¥é¥Þ¤Î120ÉÃPR¤¬²ò¶Ø¡ª
¤½¤ó¤Ê¡Ø²¾ÌÌ¤ÎÇ¦¼Ô ÀÖ±Æ¡Ù¤Î¥¹¥±¡¼¥ë¤âÇ®ÎÌ¤â·å°ã¤¤¤ÎPR±ÇÁü¤¬¤Ä¤¤¤Ë²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÆÃÊó¡Ø²¾ÌÌ¤ÎÇ¦¼Ô ÀÖ±Æ¡Ù
»þ¤ÏÀï¹ñ¡£Å·²¼Åý°ì¤òÌÜ»Ø¤¹¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤ÎÌîË¾¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢·è¤·¤ÆÎò»Ë¤Ëµ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡ÈÇ¦¡É¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¼ç·¯¤ËÌ¿¤ò¤µ¤µ¤²¤¿Ç¦¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÀï¹ñ»Ë¡½¡½¡£
º£²ó²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿PR±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢±Æ¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤ëÇ¦¤Î½ÉÌ¿¤òÇØÉé¤¤¡¢¶¯¤¤°Õ»Ö¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ëÀÖ±Æ¤Î°õ¾ÝÅª¤ÊÑÛ¡¹¤·¤¤É½¾ð¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¶âÌÜ¶µ¡Ê¤¤ó¤á¤¤ç¤¦¡Ë¤Î¿Í¡¹¤òÏÇ¤ï¤»¤ë²ø¤·¤²¤Êµ·¼°¡¢¸ÄÀÅª¤ÊÇ¦½Ñ¤ò·«¤ê½Ð¤¹ÆñÅ¨¡¦²âÃ«¼·¿Í½°¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬°µ´¬¡£°ì¶ÚÆì¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¥¹¥È¡¼¥ê¡¼Å¸³«¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¡£
¤½¤³¤Ëº´Æ£±é¤¸¤ëÀÖ±Æ¡¢¥Ð¥Ç¥£¡¦ÀÄ±Æ¤ËÊ±¤¹¤ëFANTASTICS¤ÎÌÚÂ¼·Å¿Í¡¢Çò±ÆÌò¤Î²ÃÆ£ÎÊ¤ÎÂ©¤Î¹ç¤Ã¤¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥¹¥±¡¼¥ë¤òÉÁ¤¯¡£
µðÂç¤Êê±¡Ê¤¬¤Þ¡Ë¤È¤Î»àÆ®¤ä¡¢²âÃ«¼·¿Í½°Í£°ì¤Î½÷À¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÇÄ¹¤¤È±¤òÁà¤ë½Ñ¤ò»È¤¦°ÇÉ±¡Ê¤ä¤ß¤Ò¤á¡¿»³ËÜÀé¿Ò¡Ë¤È¤Î¥½¡¼¥É¥Õ¥¡¥¤¥È¤Ê¤É¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤µ¤»¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤âËþºÜ¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤Àï¹ñÎò»Ë¥í¥Þ¥ó¡ßÂç²ø½Ã¥Ð¥È¥ë¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤ë¤â¤Î¤Ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢±ÇÁü¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¿ô¡¹¤ÎÏÃÂêºî¤Ç³èÌö¤¹¤ëÀ¼Í¥¡¦¿ÛË¬Éô½ç°ì¡£Éý¹¤¤ºîÉÊ¤Ç°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ÂÎÏÇÉ¤À¡£
¤½¤Î½Å¸ü¤Ç¿§µ¤¤Î¤¢¤ëÀ¼¤¬¡¢Êª¸ì¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ë¿¼¤ß¤È¶ÛÄ¥´¶¤òÍ¿¤¨¡¢±ÇÁüÀ¤³¦¤ò¤¤¤Ã¤½¤¦¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ËºÌ¤ë¡£¡ÈÀ¼¡É¤Ç¤â¡ØÀÖ±Æ¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤ò»Ù¤¨¤ë¡¢·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¿®Ä¹¤Î½Å¿Ã¡¦ÂìÀî°ì±×Ìò¤ÎÇ¦À®½¤¸ã¡¢Æ±¤¸¤¯¿®Ä¹¤Î½Å¿Ã¡¦±©¼Æ½¨µÈÌò¤ÎÊÁËÜ»þÀ¸¤ËÁä¤ò¸þ¤±¤ë¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤ò±é¤¸¤ë¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤Ï°ìÂÎÃ¯¤Ê¤Î¤«¡©¡¡¿®Ä¹¤ò±Æ¤Ç»Ù¤¨¤¿Ç¦¤¿¤Á¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÊª¸ì¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¢¡PSYCHIC FEVER¤Ë¤è¤ëOP¤¬Àè¹Ô¸ø³«¡ª
º£²ó¤ÎPR±ÇÁü¤Î²ò¶Ø¤ËÈ¼¤¤¡¢7¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦PSYCHIC FEVER¤Ë¤è¤ë½ñ¤²¼¤í¤·¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡ØSWISH DAT¡Ù¤¬Àè¹Ô¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
PSYCHIC FEVER¤Î³Ú¶Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¡¦¥¢¡¼¥Ð¥ó¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡áHIPHOP¡¿R¡õB¤ò´ðÄ´¤Ë¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ç¤¢¤ë¡ÈÏÂ¡É¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥¯¡¼¥ë¤Ê°ì¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö°ì·âÉ¬»¦ no mercy¤ÇÌ¥¤»¤ë ²æ¤é¤ÎÇ¦Æ»¡¿ÀÅ¤«¤Ê¤ëÀ¼ÌÀ °Å°Ç¤Ç¾ÚÌÀ¡¿±¢¤ËÍÏ¤±¤Æ move¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ç¦¤Î¡È¸÷¤È±Æ¡É¤òÉ½¸½¤·¤¿¥ê¥ê¥Ã¥¯¤â¡ØÀÖ±Æ¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤È¸«»ö¤Ë¹çÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£