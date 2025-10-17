日本生命保険相互会社（大阪市中央区）は、このほど「保育士の働き方実態大規模調査」の結果を発表しました。同調査によると、現役保育士の2人に1人以上が「辞めたいと思ったことがある」と回答しました。「辞めたい」と思った理由にはどのようなことがあるのでしょうか。【グラフ】保育士が「仕事を辞めたい（変えたい）と思った理由」を見る調査は、20〜59歳の保育士 1521人（現役保育士767人、元保育士543人、潜在保育士211人）