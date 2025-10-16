東京都心のマンション高騰は、超高額価格物件では投機色が強まり調整余地がある。一方、ファミリー層向けの物件の上昇は賃料の期待上昇、実質低金利、需給逼迫（ひっぱく）と建設費上昇に支えられている。当面は大幅に価格が下落するとは考えにくい。（龍谷大学名誉教授竹中正治）高騰する東京都心のマンション価格戸建ての上昇ペースを大きく上回る東京都心部のマンション価格高騰が止まらない。都心部ではファミリータイプの