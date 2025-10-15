ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > お笑いコンビ「黒帯」大西進＆てらうちが結婚発表、お互いが婚姻届の… お笑い芸人 芸能人の結婚 エンタメ・芸能ニュース スポニチアネックス お笑いコンビ「黒帯」大西進＆てらうちが結婚発表、お互いが婚姻届の証人に 2025年10月15日 22時52分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと お笑いコンビの黒帯が15日、YouTubeチャンネルを更新した 大西進、てらうちともに一般女性と結婚することを報告 お互いが婚姻届の証人を務めるコンビ愛も披露した 記事を読む おすすめ記事 《ご公務では相応しくないの指摘も》佳子さま 注目集めた“ボディラインくっきり”ワンピースに擁護の声、海外王室では「スタンダード」か 2025年10月15日 16時0分 「本業をしながら自分のペースで副収入」Amazon Hubデリバリーが提案する”あなたの街での配達”という選択肢 2025年10月3日 11時55分 山形県の「くら寿司」でまたも迷惑行為 女子高生は特定され大炎上「歪んだ正義」「厳格に対応して欲しい」ネット紛糾 2025年10月15日 20時35分 歌手のサンディーさんが死去 34歳 日本向けの台湾観光PR動画を自主制作 2025年10月15日 20時10分 「ブスで客がつかないから風俗で働くか立ちんぼするか選べ」ガールズバー店長の男ら2人が“管理売春”か GPSで行動監視し「無断休憩」確認すると暴行も 東京・池袋 警視庁 2025年10月15日 17時24分