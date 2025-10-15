¥í¥¤¥ä¥ê¥Æ¥£ ¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ÈÃæ±ûÂç³Ø ¹ñºÝ¾ðÊó³ØÉô¤ÎÈÓÈø½ß¶µ¼ø(iDS¥¼¥ß)¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¡¢2·ï¤Î¶¦Æ±¸¦µæ¡Ö20Âå¤Ë¤ª¤±¤ë°û¼òÉÑÅÙ¤¬µÚ¤Ü¤¹Well-being¤Ø¤Î±Æ¶Á¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤È¥¦¥§¥ë¥Ó¡¼¥¤¥ó¥°¤Î´Ø·¸À­¡×¤ò2025Ç¯ÅÙ¼Ò²ñ¾ðÊó³Ø²ñÂç²ñ¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£¡û20Âå¤Ë¤ª¤±¤ë°û¼òÉÑÅÙ¤¬µÚ¤Ü¤¹Well-being¤Ø¤Î±Æ¶ÁÊ¬ÀÏÂÐ¾Ý¤Î20Âå1,022Ì¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢½êÆÀ¤Ë¤è¤ë¹¬Ê¡´¶¤Î°ã¤¤¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ç¯¼ý400Ëü±ß¤ò¶­¤ËÄã½êÆÀÁØ¤ÈÃæ½êÆÀÁØ¤ËÊ¬Îà¤·¡¢°û¼ò