NY³ô¼°14Æü¡ÊNY»þ´Ö12:19¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö01:19¡Ë ¥À¥¦Ê¿¶Ñ46255.27¡Ê+187.69+0.41%¡Ë ¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯22584.66¡Ê-109.95-0.50%¡Ë CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª47200¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§+410+0.87%¡Ë ¤­¤ç¤¦¤Î£Î£Ù³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤ÏÂ³¿­¡£½øÈ×¤Ï¥ê¥¹¥¯²óÈò¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬Éü³è¤·¡¢¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ï£¶£±£µ¥É¥ë°Â¤Þ¤ÇµÞÍî¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢½ù¡¹¤ËÀÚ¤êÊÖ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥×¥é¥¹¤ËÅ¾¤¸¤Æ¤¤¤ë¡££É£Ô¡¦¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¤âÇãÌá¤·¤¬¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥¨¥Ì¥Ó¥Ç