¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ï¥×¥é¥¹¤ËÅ¾¤¸¤ë¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¤Ë²¡¤·ÌÜÇã¤¤¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤ë¡áÊÆ¹ñ³ô½øÈ×
NY³ô¼°14Æü¡ÊNY»þ´Ö12:19¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö01:19¡Ë
¥À¥¦Ê¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡46255.27¡Ê+187.69¡¡+0.41%¡Ë
¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡22584.66¡Ê-109.95¡¡-0.50%¡Ë
CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¡47200¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§+410¡¡+0.87%¡Ë
¡¡¤¤ç¤¦¤Î£Î£Ù³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤ÏÂ³¿¡£½øÈ×¤Ï¥ê¥¹¥¯²óÈò¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬Éü³è¤·¡¢¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ï£¶£±£µ¥É¥ë°Â¤Þ¤ÇµÞÍî¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢½ù¡¹¤ËÀÚ¤êÊÖ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥×¥é¥¹¤ËÅ¾¤¸¤Æ¤¤¤ë¡££É£Ô¡¦¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¤âÇãÌá¤·¤¬¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¡ãNVDA¡ä¤ä¥Ö¥íー¥É¥³¥à¡ãAVGO¡ä¡¢¥Æ¥¹¥é¡ãTSLA¡ä¤Ê¤É¤Ï¤Ê¤ª¥Þ¥¤¥Ê¥¹·÷¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤â²¼Íî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á°Æü¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬ÂÐÃæ¶¯¹Å»ÑÀª¤òÆð²½¤µ¤»¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Àè½µ¶âÍËÆü¤Îº®Íð¤ÏÍî¤ÁÃå¤¡¢ÊÆ³ô¼°»Ô¾ì¤ÏÇãÌá¤·¤¬ËÄ¤é¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤Ò¤È¤Þ¤º°Â¿´´¶¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÊÆÃæ¤ÎËÇ°×ÀïÁè¤Ïßî¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜÆü¤ÎÊÆ³ô¼°»Ô¾ì¤ò°µÇ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤¬´Ú¹ñ¤ÎÂ¤Á¥Âç¼ê¥Ï¥ó¥Õ¥¡¥ªー¥·¥ã¥ó¤ÎÊÆ´ØÏ¢´ë¶È£µ¼Ò¤ËÂÐ¤·À©ºÛ¤ò²Ê¤¹¤ÈÈ¯É½¡£ÊÆ¹ñ¤Ë¤è¤ëÄÌ¾¦Ë¡£³£°£±¾ò¤Ë´ð¤Å¤¯Ãæ¹ñ³¤»ö¡¦ÊªÎ®¡¦Â¤Á¥¶È³¦¤ËÂÐ¤¹¤ëÄ´ºº¤Ø¤ÎÂÐ¹³Á¼ÃÖ¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÇ°×Ëà»¤¤¬ºÆ¤Ó·ã²½¤·¡¢£´·î¤«¤éÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¿¾å¾ºÁê¾ì¤Ø¤Î·üÇ°¤¬ºÆ¤ÓÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ä´À°¿§¤ò¶¯¤á¤ë¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¤Ë²¡¤·ÌÜÇã¤¤¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤ë¤«¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÅ¸³«¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¤¤Þ¤Î¤È¤³¤í¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¤Ë²¡¤·ÌÜÇã¤¤¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¤¿¤À¡¢£Á£É´ØÏ¢¤è¤ê¤â»º¶È¤ä¶âÍ»¤Ê¤ÉÊÌ¤Î¥»¥¯¥¿ー¤¬¼çÆ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¥¹¥È¤«¤é¤Ï¡ÖËÜÆü¤Î»Ô¾ì¤ÏºÆ¤Ó¥ê¥¹¥¯²óÈò¥âー¥É¤ËÌá¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¥À¥á¥ó¥¿¥ë¥º¤ÎÅ¾´¹¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢Î®Æ°À¤ÎÇö¤¤Ãæ¤Ç¤ÎÃ»´ü»ñ¶â¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÄ´À°¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¡×¤È¤ÎÀ¼¤â½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼è°ú³«»ÏÁ°¤ËÊÆÂç¼ê¶ä¤Î·è»»¤¬È¯É½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Ë¤è¤ë¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤Î¹â¤Þ¤ê¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°ÉôÌç¤¬·øÄ´¤À¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢£Í¡õ£Á¤Ê¤É¤Î¥Ç¥£ー¥ë¥á¥¤¥¥ó¥°¤â²óÉü¤·¡¢Åê»ñ¶ä¹ÔÉôÌç¤âÁ´ÂÎÅª¤Ë¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥ê¥¹¥¯²óÈòÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤â½Ð¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é³ô²Á¤ÎÈ¿±þ¤ÏÆß¤¤¡£
¡¡¤³¤Î¤¢¤È¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤Î¹Ö±é¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£µÄÄ¹¤ÏÁ´ÊÆ´ë¶È¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¶¨²ñ¡Ê£Î£Á£Â£Å¡Ë¤Ç·ÐºÑ¤ä¶âÍ»À¯ºö¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ö±é¤¹¤ëÍ½Äê¡£ÊÆÀ¯ÉÜµ¡´ØÊÄº¿¤ÇÊÆ·ÐºÑ»ØÉ¸¤ÎÈ¯É½¤¬¤Ê¤¯¡¢¼ê³Ý¤«¤êºàÎÁ¤¬¾¯¤Ê¤¤Ãæ¡¢Ç¯Æâ¤Î¶âÍ»À¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²¿¤é¤«¤Î¥Ò¥ó¥È¤¬½Ð¤ë¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î£Æ£Ï£Í£Ã°Ñ°÷¤ÎÈ¯¸À¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¶²¤é¤¯ÄÉ²ÃÍø²¼¤²¤Ë¿µ½Å»ÑÀª¤ò·ø»ý¤¹¤ë¤È¤â¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡£Á£Í£Ä¡ãAMD¡ä¤¬¾å¾º¡£¼è°ú³«»ÏÁ°¤Ë¥ª¥é¥¯¥ë¡ãORCL¡ä¤¬¡¢£²£°£²£¶Ç¯Âè£³»ÍÈ¾´ü¤«¤é¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ーÍÑ¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ー¤Ë£Á£Í£Ä¤Î¼¡À¤Âå¥Á¥Ã¥×¡Ö£Í£É£´£µ£°¡×¤ò£µËü¸ÄÆ³Æþ¤¹¤ë·×²è¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡È¾Æ³ÂÎµ¡´ï¤Î¥Ê¥Ó¥¿¥¹¡¦¥»¥ß¥³¥ó¥À¥¯¥¿ー¡ãNVTS¡ä¤¬ÂçÉý¹â¡£¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¡ãNVDA¡ä¤Î¡Ö£¸£°£°£Ö¡¡£Ä£Ã¡¡£Á£É¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¡×¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¸þ¤±¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤òÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤¬ºàÎÁ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²½³ØÉÊ¥áー¥«ー¤Î¥ª¥ê¥ª¥ó¡ãOEC¡ä¤¬»ÃÄê·è»»¤ò¼õ¤±ÂçÉý°Â¡££Å£Â£É£Ô£Ä£Á¤ÏÌó£µ£µ£°£°Ëü¥É¥ë¤ò¸«¹þ¤ó¤À¤Û¤«¡¢ÄÌ´ü¤Î£Å£Â£É£Ô£Ä£Á¸«ÄÌ¤·¤ò²¼Êý½¤Àµ¤·¤¿¤³¤È¤¬·ùµ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ª¥Õ¥íー¥É¼ÖÎ¾¡¢¥¹¥Îー¥âー¥Ó¥ë¤Ê¤ÉÆÃ¼ì¼ÖÎ¾¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥Ý¥é¥ê¥¹¡ãPII¡ä¤¬ÂçÉý¹â¡£Á°Æü°ú¤±¸å¤Ë¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥ó¡¦¥âー¥¿ー¥µ¥¤¥¯¥ëÉôÌç¤ÎÊ¬Î¥ÆÈÎ©¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Åê»ñ²ñ¼Ò¤Î¥¥ã¥í¥ë¡¦¥¦¥Ã¥É¤Ë²áÈ¾¿ô¤Î³ô¼°¤òÇäµÑ¤¹¤ë·ÀÌó¤òÄù·ë¡£
¡¡¥É¥ß¥Î¡¦¥Ô¥¶¡ãDPZ¡ä¤¬·è»»¤ò¼õ¤±¾å¾º¡£´ûÂ¸Å¹Çä¾å¹â¤¬ÊÆ¹ñ¡¢³¤³°¤È¤âÍ½ÁÛ¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£
¥Ê¥Ó¥¿¥¹¡ãNVTS¡ä¡¡12.27¡Ê+2.30¡¡+23.05%¡Ë
¥ª¥ê¥ª¥ó¡ãOEC¡ä¡¡5.49¡Ê-1.35¡¡-19.74%¡Ë
¥Ý¥é¥ê¥¹¡ãPII¡ä¡¡68.92¡Ê+7.56¡¡+12.32%¡Ë
¥É¥ß¥Î¡¦¥Ô¥¶¡ãDPZ¡ä¡¡425.32¡Ê+17.06¡¡+4.18%¡Ë
¥¢¥Ã¥×¥ë¡ãAAPL¡ä¡¡247.50¡Ê-0.16¡¡-0.06%¡Ë
¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¡ãMSFT¡ä¡¡512.00¡Ê-2.05¡¡-0.40%¡Ë
¥¢¥Þ¥¾¥ó¡ãAMZN¡ä¡¡218.22¡Ê-1.85¡¡-0.84%¡Ë
¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥ÈC¡ãGOOG¡ä¡¡246.97¡Ê+2.33¡¡+0.95%¡Ë
¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥ÈA¡ãGOOGL¡ä¡¡246.08¡Ê+1.93¡¡+0.79%¡Ë
¥Æ¥¹¥é¡ãTSLA¡ä¡¡428.45¡Ê-7.45¡¡-1.71%¡Ë
¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¡ãNVDA¡ä¡¡182.92¡Ê-5.40¡¡-2.87%¡Ë
¥á¥¿¡ãMETA¡ä¡¡713.37¡Ê-2.33¡¡-0.33%¡Ë
£Á£Í£Ä¡ãAMD¡ä¡¡222.41¡Ê+5.99¡¡+2.77%¡Ë
¥¤ー¥é¥¤¥ê¥êー¡ãLLY¡ä¡¡812.82¡Ê-6.59¡¡-0.80%¡Ë
MINKABU PRESSÊÔ½¸Éô¡¡ÌîÂôÂîÈþ
