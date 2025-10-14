コーヒーの原料豆価格が高止まりする中、家庭用市場では“価格以外の価値”にも着目した製品づくりが進んでいる。UCC上島珈琲、味の素AGF、キーコーヒーネスレ日本といった主要メーカーは、この1年以内に健康志向や利便性を高めた新製品を投入。国際相場では、アラビカ種が2024年12月に約300セント/ポンドを超え、2025年2月には431セント/ポンドまで上昇(昨年比2.2倍相当)。2025年9月も400セント/ポンドを上回っている。原料高騰