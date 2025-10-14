【スーパーフォーミュラ】第9戦（決勝・10月11日／富士スピードウェイ）【映像】ピットで発覚！“付けっぱなし”→取り外す信じ難い光景週末2連戦ともに雨に翻弄された日本最高峰のレース。雨量の多さからセーフティカー先導で周回するなか、小出峻（San-Ei Gen with B-Max）が3周目で急遽ピットイン。その理由は“信じ難いミス”だった。11日午前に行われた予選から雨が降り続いた富士スピードウェイ。セーフティカー先導でレ