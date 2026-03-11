発売を待ちきれないユーザーが次々に来店!?2026年1月9日、ダイハツは「東京オートサロン（TAS）2026」において、「K-OPEN ランニングプロト2」を初公開しました。このモデルに対する反響について、首都圏のダイハツディーラーに聞いてみました。【画像】超カッコいい！ これがダイハツの“FR”スポーツカー「K-OPEN ランニングプロト2」です！ 画像で見る（30枚以上）ダイハツはTAS2026に、モータースポーツ車両4台を含めた