ÅìÉðÉ´²ßÅ¹ ÃÓÂÞËÜÅ¹¤Ë¤Æ¡¢2025Ç¯10·î2Æü(ÌÚ)¤è¤ê¡Ö2025 ÅìÉð¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±¡¼¥­¡×¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖJEWEL CHRISTMAS¡×¡£¤Þ¤ë¤ÇÊõÀÐÈ¢¤ò³«¤±¤¿»þ¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¤ï¤¯¤ï¤¯¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ë¥­¥é¥­¥é¤È¤·¤¿¥±¡¼¥­¤¬Â¿¿ô¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ÅìÉðÉ´²ßÅ¹ ÃÓÂÞËÜÅ¹¡Ö2025 ÅìÉð¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±¡¼¥­¡×  Í½Ìó´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î2Æü(ÌÚ)¡Á ¢¨¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ï12·î19Æü(¶â)¸áÁ°8»þ¤Þ¤ÇÍ½Ìó¾ì½ê