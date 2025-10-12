²Ú¤ä¤«¤Ê¥±¡¼¥¤ä¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬ÀªÂ·¤¤¡ªÅìÉðÉ´²ßÅ¹ ÃÓÂÞËÜÅ¹¡Ö2025 ÅìÉð¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±¡¼¥¡×
ÅìÉðÉ´²ßÅ¹ ÃÓÂÞËÜÅ¹¤Ë¤Æ¡¢2025Ç¯10·î2Æü(ÌÚ)¤è¤ê¡Ö2025 ÅìÉð¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±¡¼¥¡×¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖJEWEL CHRISTMAS¡×¡£¤Þ¤ë¤ÇÊõÀÐÈ¢¤ò³«¤±¤¿»þ¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¤ï¤¯¤ï¤¯¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ë¥¥é¥¥é¤È¤·¤¿¥±¡¼¥¤¬Â¿¿ô¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Í½Ìó´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î2Æü(ÌÚ)¡Á ¢¨¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ï12·î19Æü(¶â)¸áÁ°8»þ¤Þ¤Ç
Í½Ìó¾ì½ê¡§
¡¦Å¹Æ¬ ³Æ¥·¥ç¥Ã¥×
¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È ÅìÉð¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°
¤ªÅÏ¤·´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î24Æü(¿å)¡¦25Æü(ÌÚ)¤¬Ãæ¿´ ¢¨¾¦ÉÊ¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¥¥é¥¥é¤È¤·¤¿¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤äÊõÀÐÈ¢¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿ÅìÉð¸ÂÄê¥±¡¼¥7¼ïÎà¤Î¤Û¤«¡¢ÍÌ¾¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¥±¡¼¥¡¢ÄêÈÖ¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±¡¼¥¡¢¥¢¥É¥Ù¥ó¥È¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Ê¤É¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
ÅìÉð¸ÂÄê¡ª¡ÖJEWEL CHRISTMAS¡×¥±¡¼¥
¡Ú¥³¥í¥ó¥Ð¥ó¡Û¥¸¥å¥¨¥ë¥Î¥¨¥ë
²Á³Ê¡§8,640±ß
°»ºÙ¹©¤Î¥Æ¥£¥¢¥é¤È¥Ð¥é¤ò¾þ¤ê¤Ä¤±¤¿2ÃÊ¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê¥±¡¼¥¡£
¥³¥¯¤Î¤¢¤ë¥Ð¥¿¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¢¥ó¥Æ¥Î¡¼¥ë¡Û¥¨¥¯¥é¥ó¡¦¥É¡¦¥Í¡¼¥¸¥å
²Á³Ê¡§5,940±ß
3¼ï¤Î¥Ù¥ê¡¼¤ÈÍÎÍü¤ò¥Ð¥Ë¥é¥Ð¥Ð¥í¥¢¤Ë¾þ¤ê¡¢¹á¤Ð¤·¤¤¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥¿¥ë¥È¤Ë½Å¤Í¤¿¡¢ÊõÀÐÈ¢¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿°ïÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥À¥í¥ï¥¤¥è ¥ì ¥Þ¥«¥í¥ó¡Û¥È¥ì¥¾¡¼¥ë ¥É ¥Î¥¨¥ë
²Á³Ê¡§9,180±ß
¤Á¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿¥é¥á¤ÈÀÖ¤¤¥°¥é¥µ¡¼¥¸¥å¤¬µ±¤¯¥±¡¼¥¡£
µåÂÎ¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÀ±·Á¤Î¥Á¥ç¥³¤ä¥¢¥é¥¶¥ó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Úµþ¶¶ÀéÉ¥²°¡Û¥¸¥å¥¨¥ë¥í¡¼¥º
²Á³Ê¡§7,020±ß
¥Á¥ç¥³¥¹¥Ý¥ó¥¸¡¢¥¥ã¥é¥á¥ë¥à¡¼¥¹¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸É÷Ì£¤Î¥Ð¥Ð¥í¥¢¤ò½Å¤Í¡¢¤ê¤ó¤´¤Ç¤«¤¿¤É¤Ã¤¿¥Ð¥é¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿Èþ¤·¤¤¥±¡¼¥¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥¬¥È¡¼¡¦¥É¡¦¥Ü¥ï¥¤¥ä¡¼¥¸¥å¡Û¥Ç¥ê¥¹ ¥·¥ã¥È¡¼
²Á³Ê¡§7,128±ß
ÊõÀÐÈ¢¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥¹¥¯¥¨¥¢·¿¤ÎÅÚÂæ¤Ë¡¢¥Ñ¥ê¥Ã¤È¤·¤¿Çö¤¤¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ä¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¤¤¤Á¤´¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¢¡¦¥é¡¦¥«¥ó¥Ñ¡¼¥Ë¥å¡Û¥Ó¥¸¥å¡¼ ¥É ¥Õ¥ê¥å¥¤
²Á³Ê¡§7,800±ß
ÊõÀÐ¤Î¤è¤¦¤Ê¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Ç¿©Âî¤¬²Ú¤ä¤«¤Ë¡£
¥µ¥¯¥Ã¤È¤·¤¿¥¿¥ë¥ÈÀ¸ÃÏ¤È¥³¥¯¤Î¤¢¤ë¥«¥¹¥¿¡¼¥É¥¯¥ê¡¼¥à¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥ê¡¼ ¥³¡¼¥ë¥È¡¼¥ó¡Û¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥±¡¼¥
²Á³Ê¡§3,240±ß
¥¸¥§¥Î¥ï¡¼¥ºÀ¸ÃÏ¤Ë¥·¥ã¥ó¥Æ¥£¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¥µ¥ó¥É¤·¡¢¾å¤Ë¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤òÉß¤µÍ¤á¤¿Jewel BOX¥±¡¼¥¤Ç¤¹¡£
ÍÌ¾¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¥±¡¼¥
¡Ú¥é ¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯ ¥É¥¥ ¥¸¥ç¥¨¥ë¡¦¥í¥Ö¥·¥ç¥ó¡Û¥Î¥¨¥ë ¥·¥ç¥³¥é¥Ý¥ï¡¼¥ë
²Á³Ê¡§6,501±ß
Ç»¸ü¤Ê¥à¡¼¥¹ ¥ª ¥·¥ç¥³¥é¡¢¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤ÍÎÍü¤Î¥¸¥å¥ì¡¢¹á¤ê¹â¤¤¥Ð¥Ë¥é¥¯¥ê¡¼¥à¤¬±ü¹Ô¤¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¹¥Þ¥¤¥ë¥é¥Ü¡Û¥¥Ü¥ê¡¼¥Ì ¥É ¥Í¡¼¥¸¥å
²Á³Ê¡§5,616±ß
¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Çºî¤Ã¤¿¥·¥í¥¯¥Þ¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡¢¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥±¡¼¥¤Ç¤¹¡£
ÄêÈÖ¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±¡¼¥
¡Ú¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥ê¡¼ ¥â¥ó¥·¥§¡¼¥ë¡Û¥Ü¥ó¥¸¥å¡¼¥ë¡ª¥Î¥¨¥ë 5¹æ
²Á³Ê¡§5,184±ß
Àã¤¬¹ß¤êÀÑ¤â¤ë¤¤¤Á¤´¤Î¿¹¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿À¸ÃÏ¤Ë¥Ù¥ê¡¼¤ä¥ß¥Ë¥í¡¼¥ë¤Ç¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤¬ÂÔ¤Á±ó¤·¤¤¡ª¥¢¥É¥Ù¥ó¥È¥«¥ì¥ó¥À¡¼
¡Ú¥ô¥£¥¿¥á¡¼¥ë¡Û¥¢¥É¥Ù¥ó¥È¥«¥ì¥ó¥À¡¼
²Á³Ê¡§16,200±ß
¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÈ¢¤ÎÃæ¤Ë¥·¥ç¥³¥é¤ä¾Æ²Û»Ò¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Í½Ìó´ü´Ö¤Ï11·î1Æü(ÅÚ)¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥«¥Õ¥§ ¥ª¥¦¥¶¥ó¡Û¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥«¥ì¥ó¥À¡¼
²Á³Ê¡§6,696±ß
¡ÈÂç¿Í²Ä°¦¤¤¡ÉÀ¤³¦´Ñ¤òÉÁ¤¯CAFE OHZAN¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥®¥Õ¥È¤Ç¤¹¡£
Í½Ìó´ü´Ö¤Ï10·î31Æü(¶â)¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ï¤¯¤ï¤¯¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤Ç¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤ë¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¥±¡¼¥¤ä¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬ÀªÂ·¤¤¡£
¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î°ìÉÊ¤òÍ½Ìó¤·¤Æ¡¢ÁÇÅ¨¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
ÅìÉðÉ´²ßÅ¹ ÃÓÂÞËÜÅ¹¤Î¡Ö2025 ÅìÉð¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±¡¼¥¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡ª
¢¨É½¼¨²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ß¤Ç¤¹
¢¨³Æ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢Í½Ìó¿ô¡¦ÈÎÇä¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
