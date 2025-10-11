10月10日に行われたパラグアイ戦を２−２で引き分けた日本代表は14日、世界屈指の強豪であるブラジルと東京スタジアムで対戦する。そのブラジルは10日に敵地で韓国を５−０と粉砕しており、森保ジャパンにとっては厳しい試合が予想される。左足首の怪我を抱え、パラグアイ戦を欠場した久保建英に、その韓国対ブラジル戦について尋ねると、ハイライトを「見ました」と話し、印象をこう語った。「全部のゴールは見てないですけ