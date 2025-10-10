テレビやWEBメディアで大人気の“カレーおじさん ＼(^o^)／”に今週食べたカレー＆スパイス料理の中からイチオシを教えてもらう連載。今週は、今年7月、東京・東新宿にオープンした「カレー専門店 B」を紹介します。【カレーおじさん ＼(^o^)／の今週のカレーとスパイス#240】「カレー専門店 B」2025年7月12日、東新宿にオープンした「カレー専門店 B」秋葉原の老舗カレー店として長年愛され、2024年に惜しまれつつ閉店した「ベン