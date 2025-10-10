ハセガワストアとセイコーマートは、「ハセガワストアとセイコーマート函館ベイ店」を10月9日にオープンした。初のコラボレーション店舗で、外観はセイコーマートオリジナルキャラクターとやきとり弁当をデザインした。ハセガワストアの「やきとり弁当」と店舗限定オリジナルグッズの販売するほか、セイコーマートのHOT CHEFを備える。営業時間はセイコーマートが午前6時から午後11時まで、ハセガワストアが午前8時から午後9時まで