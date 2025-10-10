「ちゃおガール2025☆オーディション」でグランプリ＆おはスタ賞をダブル受賞したりのあちゃんが、初めて『おはスタ』（テレ東系列）に出演。2024年におはスタ賞を受賞した先輩・はなちゃんとともに、元気いっぱいに生放送に挑んだ。 参考：ちゃおガール2025、GPは東京都出身のりのあやす子「私がスベったときには助けてね」 リハーサルを終えたりのあちゃんは、はなちゃんと一緒に「がんばります