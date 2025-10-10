「ちゃおガール2025☆オーディション」でグランプリ＆おはスタ賞をダブル受賞したりのあちゃんが、初めて『おはスタ』（テレ東系列）に出演。2024年におはスタ賞を受賞した先輩・はなちゃんとともに、元気いっぱいに生放送に挑んだ。

参考：ちゃおガール2025、GPは東京都出身のりのあ やす子「私がスベったときには助けてね」

リハーサルを終えたりのあちゃんは、はなちゃんと一緒に「がんばります！」とガッツポーズを決めるなど、リラックスした様子。本番直前には緊張の面持ちに変わるも「おーはー！」とおなじみの挨拶で、念願の『おはスタ』デビューを果たした。

人気コーナーの論破バトル『バトルTHE論パワー』や天星術で1日の運勢がわかる『ほしてん。』占いのコーナーでは、自分の思いをしっかりとアピール。放送終了後には「すごく楽しかったです！ 初めて生放送に出るので緊張もあったし、ワクワクもありました。朝はあまり得意じゃないけど、今日は自分で起きました！」と満面の笑みを浮かべた。

メインMCを務める“スバにぃ”こと木村昴は「最初から堂々としているな、というのが印象的でした。（先輩の）はなちゃんは、とにかく僕のことをすごくイジってくるんですよ。りのあちゃんもすぐにそれにのっかって、もう僕のことをイジり始めている（笑）。一気に距離が縮まった気がしますし、頼もしいなと思います」と絶賛。さらには早起きが苦手だというりのあちゃんに、スバにぃ流の“朝の楽しみ方”を伝授する。

「冬になったら、真っ暗の中スタジオに向かうことになると思うけど、スバにぃはその時間が大好きなの。まだみんなが眠っている中、俺は一足先にこの町を出る……みたいな（笑）。一日が長く感じるし、みんなより先に一日が始まっている優越感みたいものがあるんだよね。それをりのあちゃんにも、いつか味わってみてほしいな」（木村）

無事に初回の生放送を終え、「また違うコーナーにも出てみたいです」と意欲を見せるりのあちゃんに、「やりたいことがあるなら、りのあちゃん用のコーナーを作るよ！」とまさかの提案。「えっ⁉」と驚くりのあちゃんだったが、「やってみた的な……？」とすぐに企画を考案する。

木村は「やってみた企画、いいね！ りのあちゃんがまだやったことがないことに挑戦するとか、やってみたいことがあるけど、まだ挑戦できていないおはトモの“初めて”を応援するようなコーナーがいいかも。ちょっと企画書まとめます（笑）」と語るなど、今後の展開にも期待が高まる。

一方、この日で番組卒業となったはなちゃんは、放送後に感謝を述べると涙が止まらず、周囲の大人たちも切ない気持ちに。その姿を見つめる木村は「毎年、このときが来たかぁと思いますね。スバにぃは迎え入れて、送り出すんです」としみじみ語り、はなちゃんの成長についてこう続ける。

「最初は緊張していて声が小さかったり、うまく喋れないこともありましたが、2回目の放送からすぐに改善されて。“今度はこんなことを試してみようかな”とアイデアを出してくれるようになりました。この1年で大きく成長を感じた点としては、度胸がついたと思います。それに伴って声も大きくなりましたし、いろいろとトライしてくれるようになったところが心強かったですね。時間調整のために、台本にはないアドリブが生まれたときにもすぐに応えてくれて、すごく立派だと思います」（木村）

あらためて、はなちゃんは「初めて出演したときには、すごく緊張しました。今日は寂しい気持ちを切り替えて、みんなと盛り上げられてよかったです。1年が本当にあっという間でした」とコメント。涙の理由については「『おはスタ』に出演したその時々のことをどんどん思い出して、泣けてきました。それに、めっちゃ寂しいから……」と語るも、「『おはスタ』を卒業したからこそ、次はちゃおガールとしていっぱい活躍したいです！」と笑顔を見せた。

橋本環奈と広瀬すずに憧れるはなちゃんは、今年3月に『介護スナックベルサイユ』（東海テレビ・フジテレビ系）でドラマ初出演。

「撮影は楽しかったけど、やっぱり演技って難しいんだなと思いました。ドラマにいっぱい出たいので、もっとオーディションを受けたいです。簡単ではないけれど、いつかは主演をやってみたいです」（はな）

また、これから番組出演を引き継ぐりのあちゃんについては「笑顔がかわいくて、めちゃくちゃいい子」と太鼓判。生放送前には「大きい声で元気よく、笑顔で」とアドバイスしたといい、「それを守りました！」というりのあちゃんに「完璧でした！」とほほえんだ。

今回の放送をきっかけに出会ったばかりの2人だが、同じ小学4年生ということもあってすぐに意気投合。りのあちゃんが「おはキッズたちと仲良くするにはどうしたらいい？」と助言を求めると、「自分から積極的に声をかけることが一番大切だと思う。でも、おはキッズは優しいから、どんどん仲良くなれると思います。りのあちゃんはりのあちゃんらしく、かわいい笑顔で（視聴者の）みんなを魅了していってね」とエールを送った。

さらにりのあちゃんは、木村に「もし生放送中に緊張したらどうしたらいいですか？」との質問も。木村は「俺のことを見て。俺が何とかするから」とクールに決めつつ、「スバにぃにも未だにあるよ、急に文字が読めなくなる瞬間とか。でも、そういうときにはおはキッズが助けてくれます。もしりのあちゃんが困ったら、スバにぃがなんとかします。任せてください！」と力強く宣言した。

8月10日のグランプリ受賞からは少し時間が経ったが、りのあちゃんは「まだあまり実感がなくて。でも、これから頑張るぞっていう気持ちです」と素直な思いを口にし、「一年後には生出演でも緊張しないで、今よりももっと堂々とできるようになりたい」と意気込む。

オーディション直後の取材会では、「夢はデザイナーになること」だと語ったりのあちゃんだが、ちゃおガールとしての活動をスタートしたことで、俳優業への漠然とした興味も現実的な目標になった。

「私もドラマに出てみたいです。いつか、主役に近い役ができたらいいな」（りのあ）

生放送＆インタビューを終えて、「撮影は楽しかったし、インタビューに答えるのも、考える力がつくからいいなと思いました」と、大人びた口調で語ってくれたりのあちゃん。その一方で、「（ちゃお編集部から）グランプリの賞品をもらえてうれしかったです」と無邪気に笑う彼女が、1年後にどう成長しているのか。これからの活躍が楽しみだ。

（文＝nakamura omame）