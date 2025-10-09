NY株式8日（NY時間16:20）（日本時間05:20） ダウ平均46601.78（-1.200.00%） S＆P5006753.72（+39.13+0.58%） ナスダック23043.38（+255.02+1.12%） CME日経平均先物48225（大証終比：+465+0.97%） きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は横ばい。序盤は下げる場面が見られたものの、すぐにプラスに転じた。本日はＩＴ・ハイテク株に買いが広がり、ナスダックは大幅高。 前日はオラクル＜