ダウ平均は横ばい エヌビディアのファンＣＥＯの発言を受けてＡＩ関連は上昇＝米国株概況
NY株式8日（NY時間16:20）（日本時間05:20）
ダウ平均 46601.78（-1.20 0.00%）
S＆P500 6753.72（+39.13 +0.58%）
ナスダック 23043.38（+255.02 +1.12%）
CME日経平均先物 48225（大証終比：+465 +0.97%）
きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は横ばい。序盤は下げる場面が見られたものの、すぐにプラスに転じた。本日はＩＴ・ハイテク株に買いが広がり、ナスダックは大幅高。
前日はオラクル＜ORCL＞の下落をきっかけに、ＡＩ相場の持続性に対する懸念が広がったほか、米政府機関閉鎖はなお出口が見えない状況。ただ、本日はエヌビディア＜NVDA＞のファンＣＥＯの発言を受けて同社株が買われ、他のＡＩ関連銘柄にも波及しているようだ。同ＣＥＯは「過去６カ月間でコンピューティング需要が大幅に増加している」と述べ、ＡＩ関連需要の力強い拡大を強調していた。
同ＣＥＯはまた、マスク氏のｘＡＩへの投資をもっと増やしておけばよかったと後悔していると語り、彼らが現在進めている資金調達の機会に非常に興奮しているとも述べた。エヌビディアはｘＡＩの２００億ドル規模の資金調達ラウンドに最大２０億ドルを投じる見込みだと伝わっている。
ただ、多くはＡＩ関連の上昇相場がまだ続く可能性を認めつつも、ポートフォリオの調整も呼びかけている。「長い上昇相場を経て、すべてが行き過ぎているように感じ、興奮と陶酔感が広がっている。実際のところ、この陶酔感は何かが変わる前にさらに強まる可能性がある」とのコメントも聞かれた。
一方、米大手証券のストラテジストは、現時点ではまだバブルとは言えないとの見解を示している。今回の相場上昇は将来の過剰な期待による投機ではなく、ＩＴ・ハイテクの実際の基礎的成長に支えられている点が典型的なバブルとは異なるという。ただ、ＡＩ分野での競争激化と市場集中が進む中では、投資家はポートフォリオの分散を重視すべきだとも助言している。
政府機関閉鎖は本日で８日目に入り、市場心理に影を落としている。いまのところ株式市場への影響は限定的だが、閉鎖が長期化もしくはトランプ政権が示唆している政府職員の大量解雇があるようなら、投資家心理への悪影響が拡大するリスクはある。
本日は現地時間の午後、日本時間９日午前３時にＦＯＭＣ議事録が発表される。利下げを再開し、ＦＯＭＣ委員の金利見通し（ドット・プロット）は年内あと２回の利下げ予想を示した会合の議事録だが、その後のＦＯＭＣ委員の発言は利下げに慎重な声が多い。米政府機関閉鎖で経済指標も発表されない中、手掛かり材料として要注目となりそうだ。
ＡＭＤ＜AMD＞が本日も買いが強まり大幅に３日続伸。一時２３４．８４ドルまで上昇し、過去最高値を更新した。週初にオープンＡＩとのＡＩインフラ構築で大規模な契約を締結したことが引き続き材料視されている。
ロケット開発のロケット・ラボ＜RKLB＞が上昇。日本のＱＰＳ研究所（ｉＱＰＳ）との間で衛星３基の追加打ち上げ契約を締結したと発表した。
空飛ぶタクシーのジョビー・アビエーション＜JOBY＞が大幅安。５億ドル規模の新株発行増資を発表した。提示価格は１６．８５ドルで前日終値に対して１１％低い水準。
医療用品サービスのオーエンズ＆マイナー＜OMI＞が上昇。医療サプライチェーン事業の一部を投資会社のプラチナム・エクイティ社に３億７５００万ドルで売却すると発表した。
アプリ開発のソリューションを手掛けるペンギン・ソリューションズ＜PENG＞が決算を受け大幅安。売上高が予想を下回ったほか、粗利益率が前年同期からは改善したものの予想を下回った。収益性への懸念を高めている。
ダウ平均 46601.78（-1.20 0.00%）
S＆P500 6753.72（+39.13 +0.58%）
ナスダック 23043.38（+255.02 +1.12%）
CME日経平均先物 48225（大証終比：+465 +0.97%）
きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は横ばい。序盤は下げる場面が見られたものの、すぐにプラスに転じた。本日はＩＴ・ハイテク株に買いが広がり、ナスダックは大幅高。
前日はオラクル＜ORCL＞の下落をきっかけに、ＡＩ相場の持続性に対する懸念が広がったほか、米政府機関閉鎖はなお出口が見えない状況。ただ、本日はエヌビディア＜NVDA＞のファンＣＥＯの発言を受けて同社株が買われ、他のＡＩ関連銘柄にも波及しているようだ。同ＣＥＯは「過去６カ月間でコンピューティング需要が大幅に増加している」と述べ、ＡＩ関連需要の力強い拡大を強調していた。
同ＣＥＯはまた、マスク氏のｘＡＩへの投資をもっと増やしておけばよかったと後悔していると語り、彼らが現在進めている資金調達の機会に非常に興奮しているとも述べた。エヌビディアはｘＡＩの２００億ドル規模の資金調達ラウンドに最大２０億ドルを投じる見込みだと伝わっている。
ただ、多くはＡＩ関連の上昇相場がまだ続く可能性を認めつつも、ポートフォリオの調整も呼びかけている。「長い上昇相場を経て、すべてが行き過ぎているように感じ、興奮と陶酔感が広がっている。実際のところ、この陶酔感は何かが変わる前にさらに強まる可能性がある」とのコメントも聞かれた。
一方、米大手証券のストラテジストは、現時点ではまだバブルとは言えないとの見解を示している。今回の相場上昇は将来の過剰な期待による投機ではなく、ＩＴ・ハイテクの実際の基礎的成長に支えられている点が典型的なバブルとは異なるという。ただ、ＡＩ分野での競争激化と市場集中が進む中では、投資家はポートフォリオの分散を重視すべきだとも助言している。
政府機関閉鎖は本日で８日目に入り、市場心理に影を落としている。いまのところ株式市場への影響は限定的だが、閉鎖が長期化もしくはトランプ政権が示唆している政府職員の大量解雇があるようなら、投資家心理への悪影響が拡大するリスクはある。
本日は現地時間の午後、日本時間９日午前３時にＦＯＭＣ議事録が発表される。利下げを再開し、ＦＯＭＣ委員の金利見通し（ドット・プロット）は年内あと２回の利下げ予想を示した会合の議事録だが、その後のＦＯＭＣ委員の発言は利下げに慎重な声が多い。米政府機関閉鎖で経済指標も発表されない中、手掛かり材料として要注目となりそうだ。
ＡＭＤ＜AMD＞が本日も買いが強まり大幅に３日続伸。一時２３４．８４ドルまで上昇し、過去最高値を更新した。週初にオープンＡＩとのＡＩインフラ構築で大規模な契約を締結したことが引き続き材料視されている。
ロケット開発のロケット・ラボ＜RKLB＞が上昇。日本のＱＰＳ研究所（ｉＱＰＳ）との間で衛星３基の追加打ち上げ契約を締結したと発表した。
空飛ぶタクシーのジョビー・アビエーション＜JOBY＞が大幅安。５億ドル規模の新株発行増資を発表した。提示価格は１６．８５ドルで前日終値に対して１１％低い水準。
医療用品サービスのオーエンズ＆マイナー＜OMI＞が上昇。医療サプライチェーン事業の一部を投資会社のプラチナム・エクイティ社に３億７５００万ドルで売却すると発表した。
アプリ開発のソリューションを手掛けるペンギン・ソリューションズ＜PENG＞が決算を受け大幅安。売上高が予想を下回ったほか、粗利益率が前年同期からは改善したものの予想を下回った。収益性への懸念を高めている。