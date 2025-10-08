ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 原因は自分にある。 新曲が桜木雅哉出演ドラマ『修学旅行で仲良くな… Real Sound 原因は自分にある。 新曲が桜木雅哉出演ドラマ『修学旅行で仲良くないグループに入りました』OP曲に 2025年10月8日 21時29分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。 原因は自分にある の新曲「トレモロ」が、18日からABCテレビにて放送開始となる 隣り合わない2人が何度も響き合い、心を近づけていく青春ソング 記事を読む おすすめ記事 親子で楽しむリンクコーデアイテム発売中 トレンドのオンブレチェックで揃える秋の”おそろい”スタイル 2025年10月6日 15時30分 さらば青春の光・東ブクロ、お持ち帰り成功談を暴露！“寝室に見えるバー”での出来事に森香澄も爆笑 2025年10月2日 20時0分 原因は自分にある。吉澤要人の夢を叶える秘訣【ガルアワ出演者インタビュー】 2025年10月3日 19時20分 独特な雰囲気は健在！でも“異変”が… 今年の女子オープンは伸ばし合い必至？【大西翔太のSHOWTIME】 2025年10月2日 7時0分 紺野彩夏の夢を叶える秘訣【ガルアワ出演者インタビュー】 2025年10月2日 19時20分