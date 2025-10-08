ニューストップ > IT 経済ニュース > マーケットニュース > ロンドン市場で円売りが再燃 一時153円付近まで高値で取引される 市場 ロンドン 円安 mink カナダ ロンドン市場で円売りが再燃 一時153円付近まで高値で取引される 2025年10月8日 20時27分 リンクをコピーする 円売りが再燃、ドル円は１５３円付近に上昇ユーロ円最高値更新＝ロンドン為替概況 ロンドン市場では、円売りが再燃している。東京午後にかけてドル円およびクロス円にやや調整の動きがみられたあと、ロンドン市場では再び円売りが強まっている。ドル円は一時153円付近まで買われ、２月１４日以来の高値水準となった。その後も152円台後半で推移している。クロス円は騰勢を強めている。ユーロ円は177円台割れま 記事を読む おすすめ記事 円安傾向継続で午前に152円65銭 その後は152円台推移＝東京為替概況 2025年10月8日 15時49分 ドル円、一時１５２円付近まで急伸 円キャリートレード復活の声も＝ＮＹ為替概況 2025年10月8日 5時50分 ドル円一時１４６．７３レベル、本日安値を広げる＝ロンドン為替 2025年10月2日 18時6分 外為サマリー：一時１５２円６０銭台に円安進行、次期財務大臣のポスト巡り思惑も 2025年10月8日 15時36分 ドル円は上昇基調を維持も、上値トライには慎重＝東京為替前場概況 2025年10月7日 11時53分