Amazonプライム会員限定のセール「プライム感謝祭」が10月10日23時59分まで開催中。家電ガジェットのジャンルで、多数の製品がセール価格で販売されています。 オープンイヤーイヤホン骨伝導タイプのイヤホンでおなじみのShokzも、複数の製品をお買い得価格で販売中です。 オープンイヤーの人気商品「Shokz OpenFit 2」がおトクに買える オープンイヤー系のワイヤレスイヤホンで大きくシェアを伸ばしているShokz。プ