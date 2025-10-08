ニューストップ > ライフ総合ニュース > Amazonプライム会員限定のセール「Shokz OpenFit 2」がお買い得価格… Amazonプライム感謝祭 家電 ガジェット ジョギング ヘッドホン 骨伝導 イヤホン Amazon ハンズ GetNavi web Amazonプライム会員限定のセール「Shokz OpenFit 2」がお買い得価格に 2025年10月8日 19時15分 リンクをコピーする Amazonプライム会員限定のセール「プライム感謝祭」が10月10日23時59分まで開催中。家電やガジェットのジャンルで、多数の製品がセール価格で販売されています。 オープンイヤーイヤホンや骨伝導タイプのイヤホンでおなじみのShokzも、複数の製品をお買い得価格で販売中です。 オープンイヤーの人気商品「Shokz OpenFit 2」がおトクに買える オープンイヤー系のワイヤレスイヤホンで大きくシェアを伸ばしているShokz。プ 記事を読む おすすめ記事 トーテムが25年秋冬のポップアップをGINZA SIXで開催 「パラシュートコート」などコレクションアイテムを展開 2025年10月3日 18時18分 【収益拡大】売れるネット広告社グループ、「楽天モール」支援を始動 ～Amazon・TikTok Shopに続く三位一体モデルでLTV最大化を狙う～ 2025年10月8日 11時40分 THE NORTH FACEのジャケットやリュックなどが最大38%オフに【Amazon】 2025年10月4日 12時13分 【開催中】「Amazon プライム感謝祭」先行セールでAirPodsやApple WatchなどApple製品が最大21％オフに 2025年10月5日 9時14分 【新発売】車内でYouTube／Netflixが見られるエントリーAI Box「GetPairr Video On The Go」― アマゾンプライム感謝祭で約50％OFF開催（10/7～10/10） 2025年10月7日 8時0分