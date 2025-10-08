Amazonプライム会員限定のセール「プライム感謝祭」が10月10日23時59分まで開催中。家電やガジェットのジャンルで、多数の製品がセール価格で販売されています。

オープンイヤーイヤホンや骨伝導タイプのイヤホンでおなじみのShokzも、複数の製品をお買い得価格で販売中です。

オープンイヤーの人気商品「Shokz OpenFit 2」がおトクに買える

オープンイヤー系のワイヤレスイヤホンで大きくシェアを伸ばしているShokz。プライム感謝祭セールでは同社の看板商品のひとつである「Shokz OpenFit 2」が25％オフとなっており、19,474円（税込）で購入可能です。日々のジョギングやワークアウトのような屋外利用がメインの方はもちろん、密閉型イヤホンが苦手な方にもおすすめできます。

17.3mmの低周波ユニットと高周波ユニットを組み合わせた「DualBoostテクノロジー」を採用。重量は左右それぞれわずか9.4gで、シリコン素材と独自のイヤーフックデザインにより、自然な装着感を実現しています。本体には物理ボタンを搭載しており、音量調整・通話応答・曲スキップなどを確実に実行できるのもポイントです。

2台のデバイスに同時接続できるマルチポイントペアリング、音漏れを抑えるDirect Pitch 2.0機能、IP55レベルの防水対応など、日々の利用時に求められる機能性もしっかりと担保。バッテリーケースの併用で約48時間と、非常に長い再生時間を誇るのも特徴と言えます。

Shokzではほかにも、骨伝導イヤホンなどがセール価格となっています。この機会にオープン型のイヤホンやウェアラブルデバイスをそろえたいと考えている人は、ぜひAmazonでチェックしてみてください。

