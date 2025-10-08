阪神は８日の「みやざきフェニックスリーグ」西武戦（南郷）に２―１で辛勝。相手先発の高卒１年目育成左腕・冨士大和投手（１９）の攻略に終始手を焼き、若手主体のレオを相手にロースコアのゲーム展開を余儀なくされた。ポストシーズンを目前に控えた虎からすれば、?かませ犬?のような相手…と思っていたら大間違い。南郷のマウンド上にいた無名左腕は正真正銘の獅子だった。昨秋のドラフト会議で西武に育成１位指名された