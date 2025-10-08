NY株式7日（NY時間16:21）（日本時間05:21） ダウ平均46602.98（-91.99-0.20%） S＆P5006714.59（-25.69-0.38%） ナスダック22788.36（-153.31-0.67%） CME日経平均先物48095（大証終比：+155+0.32%） きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は続落。ＩＴ・ハイテク株にも利益確定売りが強まっており、ナスダックも下落している。ネガティブな雰囲気は広がっていないが、最高値更新が続く中、２週