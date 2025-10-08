2025年10月6日、中国メディアの瀟湘晨報は、中国チベット自治区に属するエベレスト東側斜面付近のキャンプで激しい吹雪が発生して数百人が一時孤立したと報じた。記事は、エベレスト東側斜面の標高約4900メートル付近にあるキャンプ地で4日から5日にかけて吹雪となり、登山客ら数百人が一時的に孤立したと紹介。現地政府は直ちに救助チームを組織して、徹夜で対応にあたっており、これまでに350人が安全な地点に避難し、残る200人