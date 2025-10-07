「名前が出てこないのは、脳の老化だ」そう思い込んでいないだろうか。脳神経科学者・毛内 拡氏によると「固有名詞が出てこない」のは脳がよく働いている証拠だという。最新研究をもとに、脳と記憶の関係性について解説する。※本稿は、毛内 拡『最新研究でわかった！ くじけない脳のつくり方』（日経ビジネス人文庫）の一部を抜粋・編集したものです。コンピューターも驚きの思考のショートカット私たちの脳は、すべての出来事